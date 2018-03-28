مؤشرات أولية.. 2197 صوتا للسيسي بمدرسة أوسيم الثانوية التجارية







كتب أحمد إسماعيل

انتهت منذ قليل لجنتا 10 و11 بمدرسة أوسيم الثانوية من فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وجاء إجمالى الأصوات فى اللجنة 10، 1235 صوتا بينهم 115 صوتا باطل، و43 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، و1077 صوتا للمرشح عبد الفتاح السيسي وذلك من أصل 4705 صوتا.

فيما جاء إجمالى الأصوات فى اللجنة الفرعية 11 التى تم فرزها 1301 صوتا بينهم 131 صوتا باطلا و50 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى و 1120 صوتا للمرشح عبد الفتاح السيسي وذلك من أصل 4710 .



وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فور الانتهاء من فرز الأصوات باللجنة الفرعية وعمل محضرا بالأصوات الصحيحة، سوف يتم التوجه إلى اللجنة العامة بالمتحف الزراعي بالدقى لتسليم محاضر الفزر.



يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وشهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.





