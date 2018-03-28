مؤشرات أولية.. 1660 صوتا للسيسى و73 لموسى فى لجنة 6 بحدائق القبة

مؤشرات أولية.. 1660 صوتا للسيسى و73 لموسى فى لجنة 6 بحدائق القبةالأربعاء، 28 مارس 2018 11:09 م
جانب من عمليات الفرز
كتب خالد إبراهيم
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أعلن رئيس لجنة 6 بمدرسة النقراشى النموذجية فى حدائق القبة حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1660 صوتا، فى حين حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 73 صوتا فى حين أبطل 204 صوته، ليبلغ عدد الحضور 1973 من إجمالى 5350 لهم حق التصويت.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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