مؤشرات أولية.. السيسى 737 صوت فى لجنة 37 بالعياط مقابل 11 لموسى







كتب إبراهيم قاسم – عبد الله محمود

أعلن المستشار محمد صلاح رئيس اللجنة الفرعية رقم 38 بقسم العياط، أن إجمالى عدد من صوتوا 800 ناخب من أصل 1400 ناخب.

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة 749 صوتا والباطلة 51 وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 737 بينما حصل المرشح موسى مطفى موسى على 11 صوت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .