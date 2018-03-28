مؤشرات أولية.. السيسى 1717 صوتا مقابل 52 لموسى بلجنة 36 بالمنيب

مؤشرات أولية.. السيسى 1717 صوتا مقابل 52 لموسى بلجنة 36 بالمنيبالأربعاء، 28 مارس 2018 11:12 م
فرز انتخابات الرئاسة
كتب أيمن رمضان
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أسفرت النتائج الأولية فى لجنة رقم 36 بمدرسة جزيرة الذهب الإعدادية بنات بالمنيب، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1717 صوتاً مقابل 52 للمرشح موسى مصطفى موسى.
وكانت الأصوات الباطلة 211، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 6766، وبلغت الأصوات الصحيحة 1769 صوتا.
يذكر عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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