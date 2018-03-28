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الأربعاء، 28 مارس 2018 11:31 م
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مؤشرات أولية.. السيسى 1640 صوتا مقابل 45 لموسى بلجنة 2 بحدائق القبة

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:02 م
مؤشرات أولية.. السيسى 1640 صوتا مقابل 45 لموسى بلجنة 2 بحدائق القبة السيسى يتفوق حتى الآن فى الانتخابات الرئاسية





كتب خالد إبراهيم
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أعلن رئيس لجنة 2 بمدرسة النقراشى بحدائق القبة حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى 1640 صوتا، فى حين حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 45 صوتا، أما عن الأصوات الباطلة فكانت 247 صوتا، وقد حضر للتصويت 1932 ناخبا من أصل 6649 ممن لهم حق التصويت.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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