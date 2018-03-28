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الأربعاء، 28 مارس 2018 11:30 م
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مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 905 أصوات و15 لموسى بلجنة الجمهورية بدمياط

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:03 م
مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 905 أصوات و15 لموسى بلجنة الجمهورية بدمياط فرز





دمياط عبده عبد البارى
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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة رقم 2 بمدرسة الجمهورية بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 905 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 15 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 53 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.


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