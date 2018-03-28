مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 905 أصوات و15 لموسى بلجنة الجمهورية بدمياط







دمياط عبده عبد البارى

أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة رقم 2 بمدرسة الجمهورية بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 905 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 15 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 53 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.