مؤشرات أولية..السيسى يحصد 2040 صوتا فى لجنة 28 بأبو النمرس مقابل 75 لموسى







كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

أعلن المستشار شادى جعفر رئيس اللجنة الفرعية رقم 28 بقسم أبو النمرس، بإجمالى عدد من صوتوا 2218 ناخبًا من أصل 6669 ناخبًا.

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة 2115 صوت والباطلة 103 وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 2040 بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 75 صوتًا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالاً كثيفًا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى