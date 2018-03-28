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مؤتمر دولى بجامعة الأزهر يتناول الزراعة والتحديات المستقبلية إبريل المقبل

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:28 ص
مؤتمر دولى بجامعة الأزهر يتناول الزراعة والتحديات المستقبلية إبريل المقبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر





كتب لؤى على
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تنظم كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، فى إطار نشاطها الدائم والمستمر وسعيها فى سبيل الحصول على الجودة والاعتماد مؤتمرها الدولى الأول تحت عنوان ( الزراعة والتحديات المستقبلية ) صرح بذلك الدكتور محمد عبد المجيد برعى عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وأعلن  برعى أن المؤتمر الأول يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، خلال الفترة من10  إلى  12 إبريل 2018مشيرا أن أمانة المؤتمر ضمت كلا من الدكتور عبد الرفيع الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مقرر للمؤتمر، الدكتور محمد الأسمر الهوارى وكيل الكلية للتعليم والطلاب أمين للمؤتمر، الدكتور خالد الخواص مدير وحدة الجودة بالكلية  منسقا للمؤتمر، الدكتور سمير مسعود أبو شليل نائب مدير وحدة الجودة رئيسا للجنة المنظمة ، الدكتور هشام خليفة وكيل الكلية الأسبق رئيسا للجنة العلمية.

وأوضح برعى أن المؤتمر يهدف لعرض ومناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات العلمية التى تساعد على زيادة الإنتاج والرقعة الزراعية ومواجهة التحديات المستقبلية  تمشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا إلى من أهم التحديات التى يناقشها المؤتمر ويضع لها حلولا عملية هى مشكلات التغييرات المناخية  ، والتصحر ، وندرة المياه ، إضافة إلى الاستفادة العلمية من خلال تبادل الأفكار بين المشاركين من مختلف دول العالم ، من أجل الوصول الى احدث الطرق العلمية نحو زيادة الانتاج والرقعة الزراعية ، وتحسين إنتاجية حيوانات المزرعة ، والإكثار من السلالات الملائمة للتحديات المستقبلية، بجانب تناول أحدث الأبحاث العلمية فى سبيل تحسين كفاءة استخدام مياة الرى ، إضافة الى مناقشة وسائل تحسين كفاءة استخدام الكيمياويات الزراعية ، وعلاقة التغييرات المناخية بالأمن الغذائى.

وأضاف برعى أن محاور  المؤتمر الأول تتناول الاتجاهات الحديثة فى الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى، والجديد والحديث فى مجال مكافحة الآفات والأمراض ، بجانب تنمية الموارد المائية والأرضية، كما أضاف أن المحاور تشمل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة ، وتطبيق المعلومات الجغرافية فى الزراعة ، والزراعة العضوية ، كما تتناول المحاور المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الزراعة فى مصر، والأساليب الحديثة فى تكنولوجيا الأغذية والألبان ، وأخيرا تتناول المحاور التقنيات الحديثة فى الهندسة الزراعية .

 


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