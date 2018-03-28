لسوء الأحوال الجوية..تعليق الدراسة بالتعليم العام والفنى والأزهرى غدا بأسيوط

لسوء الأحوال الجوية..تعليق الدراسة بالتعليم العام والفنى والأزهرى غدا بأسيوطالأربعاء، 28 مارس 2018 09:36 م
أسيوط - ضحا صالح
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قرارا بتعليق الدراسة غدا الخميس بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفنى والأزهرى للطلاب والمعلمين، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على كافة انحاء المحافظة وحفاظا على صحة الطلاب والمعلمين.
كما أعلن المحافظ رفع حالة الطوارىء بكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والاحياء لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التى تضرب المحافظة وتستمر حتى غد الخميس على كافة قرى ومراكز المحافظة وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس تزامنا مع عمليات فرز الاصوات بلجان الانتخابات الرئاسية.
وأصدر المحافظ تعليماته إلى العميد أحمد التونى مدير إدارة المرور بمتابعة حالة المرور على الطرق السريعة وشوارع وميادين المحافظة لمتابعة انتظام حركة المرور ومواجهة تداعيات العاصفة الترابية وعمل الخطط والتحويلات المرورية اللازمة حفاظا على حياة المواطنين ومنع تكرار الحوادث على الطرق السريعة نتيجة سوء حالة الرؤيا .
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عدد الردود 0
بواسطة:
شروق وغروب
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
ده بالنسبة للمعلمين والتلاميذ والعاملين بالادارت اليس لهم حق فى ذلك؟