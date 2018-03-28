لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم زكاة العسل.. تعرف عليه

كتب لؤى على

تعرضت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف لحكم زكاة العسل بموقعها الرسمى، إذ أوضحت اللجنة آراء الائمة الأربعة، كالآتى:

القول الأول: عند الحنفية والحنابلة فيه الزكاة، وعند الحنفية تجب فيه قل أو كثر وعن محمد إذا بلغ 32.5 كيلو جرامًا ففيه زكاة، وعند الحنابلة تجب فيه الزكاة إذا بلغ 61.2 كيلو جرامًا ففيه العشر.

القول الثانى: يرى الملكية والشافعية أنه لا زكاة فيه إلا إذا كان من عروض التجارة.