كيف نفهم أزمة الرئيس الأمريكى وشركة أمازون وتأثيراتها على البورصة؟







كتب – أحمد يعقوب

تسببت تغريدات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية فى العالم، فى تأثيرات سلبية على سهم الشركة فى بورصة وول ستريت، والذى تراجع بشكل ملحوظ، وذلك بسبب رأى "ترامب" فى سياسة الضرائب المتعلقة بالشركة والوظائف والاحتكار وتأثير ذلك السلبى على قطاع التجزئة فى الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاديات العالم.

ويحتل مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، رأس قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 112 مليار دولار، وهو أول رجل أعمال فى العالم تتجاوز ثروته الـ100 مليار دولار.

- مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، يمتلك جريدة "واشنطن بوست"، أحد أكبر الصحف العالمية، والتى يتهمها الرئيس الأمريكى، بأنها تتخذ موقفًا سلبيًا ضده منذ أن كان مرشحًا للرئاسة.

- تعد تصريحات كبار المسئولين السياسيين فى أمريكا أحد العناصر المؤثرة على أداء أسهم الشركات المقيدة فى البورصات، ويعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الرؤساء القلائل فى العالم أصحاب التغريدات على "تويتر" والتى تثير الصخب والجدل بشكل كبير فى الدوائر السياسية والاقتصادية.

- سبب تصريحات الرئيس الأمريكى ضد شركة أمازون يرجع إلى تأثر سوق التجزئة وتراجع التوظيف فى قطاعات التجزئة والتسوق فى أمريكا من شركة التجارة الإلكترونية، وهو ما دفعه إلى التصريح أكثر من مرة خلال فترة ترشحه للرئاسة الأحول تغيير السياسة الضريبية للتعامل مع الشركة.

- شركة أمازون أكبر شركة تجارة إلكترونية فى العالم وتوظف نحو 50 ألف عامل فى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية الـ50.

- يؤثر أداء شركة أمازون فى البورصة الأمريكية على أداء قطاع التكنولوجيا الذى تنتمى له، وبالتالى على أداء مؤشر البورصة الأمريكية.

- تسببت تصريحات الرئيس الأمريكى ضد شركة أمازون فى خسائر بأكثر من 5 مليارات دولار.