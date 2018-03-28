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كيف خططت وزارة الصحة للكشف عن فيروس سى × 10 معلومات

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:30 ص
كيف خططت وزارة الصحة للكشف عن فيروس سى × 10 معلومات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أطلقت وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للكشف عن فيروس سى فى 17 محافظة للقضاء على فيروس سى بحلول 2020، ليتم الكشف عن 15 مليون مواطن.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا لخطة وزارة الصحة للكشف عن الفيروس بين 50 مليون مصرى خلال 3 سنوات:

 

1- إطلاق الحملة القومية للكشف عن فيروس سى فى 17 محافظة.

2- تستهدف الحملة الكشف عن الفيروس بين 50 مليون مواطن خلال 3 سنوات. 

3- الوصول بمعدلات الإصابة إلى أقل من 1% بحلول 2020.

4- تستهدف الوزارة الكشف عن الفيروس بين 15 مليون مواطن سنوياً.

5- تستمر الحملة القومية للكشف عن الفيروس لمدة  30 يومًا.

6- خصصت وزارة الصحة 245 سيارة تتمركز فى 56 نقطة بالمحافظات.

7- صرف 3 جرعات مجانًا لكل حالة يكتشف إصابتها بفيروس سى. 

8- إجراء مسح لــ5 ملايين مواطن للكشف عن الفيروس خلال العام الماضى.

9- علاج 1.5 مليون مريض بقيمة 4 مليارات جنيه. 

10 - تخصيص 2 مليون و300 ألف كاشف بتكلفة 4 دولارات للكاشف الواحد.


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