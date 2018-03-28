كثافة الطلاب بالمدارس ونصيب المدرس من التلاميذ 2016 - 2017.. بالأرقام







كتبت- هبة حسام

تختلف كثافة الفصل الدراسى فى كل مرحلة تعليمية عن غيرها، حيث سجلت المرحلة الابتدائية أعلى كثافات للفصول بالمدارس على مستوى الجمهورية، وبلغ متوسط الفصل الدراسى للمرحلة الابتدائية نحو 46 تلميذ، وذلك للعام الدراسى الماضى 2016/ 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت كثافة التلاميذ بالفصول خلال العام الدراسى 2016/ 2017، عن العام السابق له 2015/ 2016، حيث سجلت فى المرحلة الابتدائية متوسط كثافة بلغ نحو 46 تلميذ خلال العام الدراسى الماضى، مقابل 45 تلميذ فى العام الدراسى السابق له.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز فى أحدث تقاريره حول هذا الإطار "التعليم قبل الجامعى"، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، جاءت أقل كثافة للتلاميذ بالفصول خلال العام الدراسى الماضى للتعليم الثانوى الصناعى، حيث بلغ متوسط كثافة الفصل بهذه المرحلة التعليمية نحو 9 طلاب.

وفى المرحل التعليمية الأخرى، جاء متوسط كثافة الفصول خلال العام الدراسى 2016/ 2017،،،

كالتالى...



- المرحلة التعليمية ما قبل الابتدائى، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 35 تلميذ.

- المرحلة الابتدائية، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 46 تلميذ.

- المرحلة الإعدادية، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 43 تلميذ.

- المرحلة الثانوية العامة، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 39 تلميذ.

- مدارس الثانوى الصناعى، بلغ متوسط كثافة الفصول بها نحو 35 تلميذ.

- مدارس الثانوى الزراعى، بلغ متوسط كثافة الفصول بها نحو 41 تلميذ.

- مدارس الثانوى التجارى، بلغ متوسط كثافة الفصول بها نحو 39 تلميذ.

وتضمنت البيانات الإحصائية، والتى أشار إليها الجهاز ضمن كتيب "مصر فى أرقام لعام 2018" الصادر عنه خلال شهر مارس الجارى، متوسط نصيب المدرس من التلاميذ، حيث جاء أعلى متوسط فى المدارس ما قبل الابتدائى، حيث بلغ متوسط نصيب المدرس من التلاميذ بها 27 تلميذ لكل مدرس، وفى المدارس الابتتدائية بلغ المتوسط 26 تلميذ لكل مدرس.

وفى باقى المراحل التعليمية، جاء متوسط نصيب المدرس من التلاميذ،،،

كالتالى:



- 14 تلميذ لكل مدرس فى مدارس التعليم المجتمعى "المشتركة.

- 18 تلميذ لكل مدرس فى المرحلة الإعدادية.

- 15 تلميذ لكل مدرس فى مرحلة الثانوى العام.

- 9 تلاميذ لكل مدرس فى مدارس الثانوى الصناعى.

- 15 تلميذ لكل مدرس فى مدارس الثانوى الزراعى.

- 17 تلميذ لكل مدرس فى مدارس الثانوى التجارى.

يبلغ إجمالى عدد المدرسين بمدارس الجمهورية 992.797 ألف مدرس، 57% منهم تقريباً مدرسات، فيما يبلغ إجمالى عدد التلاميذ نحو 20.6 مليون تلميذ، بينما بلغ إجمالى عدد مدارس مصر خلال العام الدراسى الماضى 52.664 ألف مدرسة، منها 45.279 ألف مدرسة حكومية، و 7385 مدرسة خاصة، وتشكل المدارس الخاصة نحو 16% من جملة المدارس.

وتمثلت أكثر المدارس الخاصة بالنسبة لجملة المدارس بمصر، فى مدارس الثانوى العام، حيث شكلت نحو 33% من جملة مدارس الثانوية العامة بالجمهورية، وفى المقابل جاء أقل عدد فى المدارس الخاصة، لمدارس الثانوى الصناعى، والتى لم تشكل سوى 1% فقط من جملة المدارس فى مصر.

أما إجمالى عدد التلاميذ على مستوى مدارس الجمهورية والبالغ نحو 20.642 مليون تلميذ، موزع كالتالى: " 18.608 مليون تلميذ بالمدارس الحكومية، و 2.032 مليون بالمدارس الخاصة".

وتوضح الجداول التالية تفاصيل أعداد المدارس والفصول بها، وإجمالى عدد التلاميذ وكثافات الفصول ونصيب المدرس من التلاميذ فى كل مرحلة تعليمية.























