قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا خطط لنقل قاعدة العديد من قطر لتركيا

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف – شارك به اليوم السابع – اليوم الأربعاء، أن مهمة الولايات المتحدة فى شمال سوريا هى التركيز على دحر تنظيم داعش والتعامل مع الوضع المعقد فى سوريا، موضحا أن واشنطن تركز على عناصر أخرى للقضاء على داعش.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعلم أن هناك الكثير من اللاعبين فى سوريا، مؤكدا أن بلاده تطالب بوقف إطلاق النار ومراعاة الوضع الإنسانى وإيجاد مساع دبلوماسية لإحداث تغيير دبلوماسى بدلا من الخيار العسكرى، مشددا على ضرورة تركيز الحلفاء على دحر داعش.