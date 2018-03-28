فيديو وصور.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد اللجان الانتخابية فى الإسماعيلية







الإسماعيلية- جمال حراجى – محمد عوض – صبرى غانم - تصوير محمد عوض

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة عددًا من اللجان الانتخابية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ومنها لجنة مدرسة الشهيد محمد حسانين بحى أول ولجنة فاطمة الزهراء.

ورافق رئيس الأركان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، واللواء أشرف عمارة عضو البرلمان عن الإسماعيلية، وعددًا من رؤساء الأفرع وقيادات القوات المسلحة، وذلك للاطمئنان على سير الانتخابات فى اليوم الأخير، واستقبل المواطنون رئيس الأركان بالهتافات: "تحيا مصر وبنحبك ياسيسى" .

وأكد رئيس الأركان خلال الزيارة على أهمية مشاركة أبناء ومواطنى الإسماعيلية فى الانتخابات الرئاسية، ووعيهم بدورهم الوطنى تجاة بلادهم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



























































