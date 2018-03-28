فيديو وصور.. حملة السيسي لـ"اليوم السابع": المشهد الانتخابى أفشل جميع المخططات







كتب هدى زكريا - محمد صبحى - منة الله حمدى - تصوير حسن محمد

قال محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمى باسم الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لديها غرفة عمليات تُدار بأفضل الآليات والوسائل العلمية والعملية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 لحظة بلحظة.

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه على مدار الأيام الماضية كانت هناك متابعة دقيقة لكل مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة، وهناك مندوب فى كل لجنة فرعية على مستوى الـ14 ألف لجنة تقريبا، وهناك تواصل من غرفة العمليات مع كل المندوبين على مدار الساعة، وتجرى إحاطتنا بكل التفاصيل ومؤشرات التصويت داخل كل لجنة، وإذا كانت هناك أى عقبات تعوق التصويت يتم التواصل معنا، وإثباتها عبر إخطارات رسمية فى دفاتر الحملة، والتعامل معها إذا كانت تستحق التعامل".



وأكد المتحدث باسم حملة السيسي، أنه على مدار يومين وعدة ساعات لم تتعرض الحملة لأى شكاوى تُذكر، إلا بعض الحالات المألوفة والمعتادة، مثل تأخر إحدى اللجان الفرعية نتيجة تأخر القاضى الموكل له الإشراف، وتلك مسألة معتادة ولم تشكل نسبة مؤثرة تعرقل سير العملية الانتخابية، إضافة لبعض الشكاوى المتعلقة ببعض اللجان، مثل عدم تمكين عدد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسبب انتهاء بطاقات الرقم القومى، وتواصلنا مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأقرت بقبول الصوت ببطاقة الرقم القومى المنتهية".

وعن الصورة المشرقة التى خرجت بها الانتخابات، قال محمد أبو شقة إن المشهد الانتخابى الذى رسمه المصريون أتعب كثيرين، وأفشل كل المخططات السلبية ضد مصر، وما كان يراهن عليه بعض ذوى النفوس المريضة على أنه لن يكون هناك إقبال فى الانتخابات، ولكن لا يستطيع أحد إنكار هذا التواجد الشعبى.

وردا على سؤال حول مؤشرات ونسب المشاركة وأعداد الناخبين، قال المتحدث باسم الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "يمكن أن تكون هناك مؤشرات على نسب التصويت فى كل لجنة فرعية، ولكننا نحترم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات كونها الجهة التى تنفرد بهذا الحق".

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.















































