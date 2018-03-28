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فيديو.. منتقبة ترقص على أنغام تسلم الأيادى أمام لجنة فى أبو كبير بالشرقية

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:59 م
فيديو.. منتقبة ترقص على أنغام تسلم الأيادى أمام لجنة فى أبو كبير بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب
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قدمت سيدة منتقبة وصلة رقص على أنغام "تسلم الأيادى" أمام لجان مدرسة الشهيد جمعان فى أبو كبير بالشرقية، ما دفع عدد من الناخبين للالتفاف حولها، فى جو ممتلئ بالسعادة والبهجة.

 

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أول أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 مليون و132 ألف و628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابي يستوعب ألف و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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