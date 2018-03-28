فيديو.. رئيس لجنة بطنطا يخرج لمريضة حضرت فى سيارة إسعاف للإدلاء بصوتها

الغربية - مصطفى عادل

شهدت لجنة مدرسة الإمام الشافعى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حضور سيدة مريضة فى سيارة إسعاف، مصابة بكسر بالقدم، إلى اللجنة لحرصها على الإدلاء بصوتها.

وأبلغ أفراد التأمين المستشار حمدى عضو التواب عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، رئيس اللجنة، الذى توجه لها خارج اللجنة ومعه ورقة إبداء الرأى، وقامت بالإدلاء بصوتها، ثم غادرت فى الإسعاف.

فى الوقت الذى ازداد فيه توافد الناخبين على لجان الانتخابات بمدن ومراكز المحافظة قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.