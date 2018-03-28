"فوتسى راسل" تعلن عن ضم السوق السعودى لمؤشر الأسواق الناشئة







كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت "فوتسى راسل" عن ضم السوق السعودى لمؤشر الأسواق الناشئة اعتباراً من مارس 2019، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها.

وتوقعات باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار بعد انضمام السعودية إلى المؤشر.