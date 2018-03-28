"فوتسى راسل" تعلن عن ضم السوق السعودى لمؤشر الأسواق الناشئة

اعتباراً من مارس 2019..
"فوتسى راسل" تعلن عن ضم السوق السعودى لمؤشر الأسواق الناشئةالأربعاء، 28 مارس 2018 10:33 م
البورصة السعودية
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعلنت "فوتسى راسل" عن ضم السوق السعودى لمؤشر الأسواق الناشئة اعتباراً من مارس 2019، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها.
وتوقعات باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار بعد انضمام السعودية إلى المؤشر.
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