"عم حسنى" 90 عاما تحدى المرض وأصر على الإدلاء بصوته: مصر غالية علينا أوى

لم يمنعه المرض أو التقدم فى العمر الذى بلغ أرذله من أن يتمسك بأداء حقه الدستورى والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، هكذا فعل عم حسنى صالح محمد الدهان الذى بلغ من العمر 90 عاما، القاطن فى حى الجمالية بالقاهرة، والذى بدأ يومه كالعادة فى الحادية عشر صباحًا، حيث أعتاد على الاستيقاظ فى هذا الموعد منذ أن تكاثرت عليه أمراض الشيخوخة والعجز.

ويتابع عم حسنى، الأخبار عبر شاشات الفضائيات وأنتبه إلى أن اليوم هو آخر أيام الاستحقاق الرئاسى، تلفت حوله فأكتشف أن أبنائه لم يعودوا بعد من العمل وهو ما قد يحول دون رغبته المشاركة فى اختيار رئيس الجمهورية القادم والمشاركة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية.

اتصل عم "حسنى" بالشرطة وأبلغهم برغبته الشديد فى التصويت وأنه لا يستطيع التحرك بمفردة، قائلا: "بلدى .. دى مصر غالية أوى علينا".

وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة الجمالية، بتوجيهات من العقيد عبد الحميد نبيل مأمور القسم، والنقيب رامى على، الذى كان على رأس القوات التى تحركت لإحضاره، فى وجود النقيب شادى مكين.

وخلال رحلة الكفاح لعم "حسنى" من أجل إدلائه بصوته توجهت "اليوم السابع" مع قوات الأمن، عم محمد يقطن فى الطابق الخامس وحملة أحد أفراد الأمن، وتوجه به إلى مدرسة الشرفاء بالجمالية، وفى فناء المدرسة خرج له المستشار سامح عثمان، رئس محكمة الجنايات، ورئس اللجنة المسجل فيها اسمه وذلك للتخفيف عن كاهله ومساعدته فى الإدلاء بصوته، وأدلى بصوته ثم حملته قوات الأمن مرة أخرى وإعادته لمنزله وهو يردد تحيا مصر.. أنا لازم أشارك.. أنت مش أقل من اللى ليشاركوا وينتخبوا دول".