عروسان يتحديان العاصفة الترابية ويدليان بصوتهما بمنيه السباع فى بنها

عروسان يتحديان العاصفة الترابية ويدليان بصوتهما بمنيه السباع فى بنهاالأربعاء، 28 مارس 2018 09:49 م
عروسان
القليوبية نيفين طه
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حرصت إحدى عرائس قرية منية السباع التابعه لمركز بنها، أن تدلى بصوتها ليلة زفافها بلجنه انتخابيه بالقريه مصطحبه معها عضو مجلس النواب اللواء مجدى سيف فى ظل العواصف الترابيه والأمطار الخفيفه التى ضربت المحافظة.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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