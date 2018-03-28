عاصفة ترابية تضرب مراكز الأقصر وتوقف حركة المرور بالشوارع الرئيسية







الأقصر – أحمد مرعى

ضربت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية غطت سماء وشوارع المدينة بالكامل، وسط توقف حركة المرور فى عدد من الشوارع الرئيسية والطرق السريعة بالمحافظة.

وفى السياق نفسه أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، رفع حالة الطوارئ ومراقبة الطرق الصحراوية والسريعة بالمحافظة لحين انتهاء العاصفة التى ضرب الأقصر بعد أن بدأت فى أسيوط وسوهاج وقنا منذ ظهر اليوم.