طلاب جامعة القاهرة ينظمون احتفالية بعنوان "لقاء في حب مصر" بحضور الخشت.. صور







وائل ربيعى

نظم طلاب جامعة القاهرة، احتفالية اليوم الأربعاء 28 مارس الجاري بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة، بعنوان " لقاء في حب مصر". وحضر الإحتفالية، التي دعى إليها طلاب جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي شارك الطلاب إحتفاليتهم، رافعين علم مصر، ومرددين " تحيا مصر"، وعدد من الأغاني الوطنية، ومنها أنشودة "الصاعقة المصرية ".

كما حضر احتفالية الطلاب، عدد من عمداء الكليات والأساتذة والعاملين بالجامعة، ونظم الطلاب احتفالية "لقاء فى حب مصر" ليعبروا عن حبهم وانتمائهم لبلدهم مصر.