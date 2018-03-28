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الأربعاء، 28 مارس 2018 02:57 م
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طلاب جامعة القاهرة ينظمون احتفالية بعنوان "لقاء في حب مصر" بحضور الخشت.. صور

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:41 م
طلاب جامعة القاهرة ينظمون احتفالية بعنوان "لقاء في حب مصر" بحضور الخشت.. صور رئيس جامعة القاهرة خلال الاحتفال





وائل ربيعى
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نظم طلاب جامعة القاهرة، احتفالية اليوم الأربعاء 28 مارس الجاري بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة، بعنوان " لقاء في حب مصر". وحضر الإحتفالية، التي دعى إليها طلاب جامعة القاهرة،  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والذي شارك الطلاب إحتفاليتهم، رافعين علم مصر، ومرددين " تحيا مصر"، وعدد من الأغاني الوطنية، ومنها أنشودة "الصاعقة المصرية ".
 
كما حضر احتفالية الطلاب، عدد من عمداء الكليات والأساتذة والعاملين بالجامعة، ونظم الطلاب احتفالية "لقاء فى حب مصر" ليعبروا عن حبهم وانتمائهم لبلدهم مصر.
 

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.

 


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