ضبط راكب بالمطار بحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدر قبل سفره للكويت







كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر إلى الكويت.

أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، بفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على كمية من أقراص الترامادول المخدر.

أمر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية، لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.