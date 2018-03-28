صور وفيديو .. مستشار يتبرع بكرسى متحرك لمعاق بعد إدلائه بصوته بأسيوط

صور وفيديو .. مستشار يتبرع بكرسى متحرك لمعاق بعد إدلائه بصوته بأسيوطالأربعاء، 28 مارس 2018 09:45 م
أسيوط - ضحا صالح
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شهدت اللجنة الفرعية رقم 49 التابعة للجنة العامة رقم 7 بمدرسة عرب مطير القبلية بمركز البدراى، قيام المستشار بيتر بهجت ثابت، بالتبرع بشراء كرسى متحرك لشاب معاق أدلى بصوته.
وجاء تبرع المستشار تأثرا بحالة الشاب الذى أصر على الحضور إلى اللجنة رغم سوء الحالة الجوية بصحبة عدد من أقاربه، للإدلاء بصوته، ففور علم المستشار بوجود الشاب خارج اللجنة، انتقل إليه ومعه مشرف من اللجنة ليقوم الشاب بالتوقيع فى الكشوف الانتخابية والتصويت.
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