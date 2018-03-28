صور.. وفد الاتحاد الأفريقى يتفقد لجنة انتخابية بقرية ميت ربيعة بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

قام وفد من الاتحاد الأفريقى، اليوم الأربعاء، بتفقد اللجنة رقم 15 بقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مشيدين بخروج الناخبين بالقرية للتصويت، فيما حرص عدد من الأهالى على التقاط صور تذكارية مع الوفد.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.