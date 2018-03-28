صور.. هند 20 عاما تدلى بصوتها بكفر الشيخ رغم إجرائها عملية جراحية أمس







كتبت إيمان على

أكد المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن المنظمة رصدت حالة إنسانية فريدة، حيث توجه المواطن عبد التواب على عبد التواب اتصل بنقطة شرطة الفيروز بمحافظة كفر الشيح، للإبلاغ برغبة ابنته المواطنة هند 20 عاما، والتى قامت بعملية جراحية أمس وتريد الإدلاء بصوتها الانتخابى لكنها لا تستطيع التحرك.

وقال رئيس المنظمة المتحدة، إنه كان هناك تحرك على الفور من قبل قوات الأمن، وتم إحضار سيارة إسعاف مجهزة ونقلت "هند" إلى مقرها الانتخابى بمدرسة الفيروز بقرية الخريجين التابعة لمركز الرياض، وقام المسعف بحملها إلى داخل اللجنة الانتخابية رقم 26 للإدلاء بصوتها .

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.











