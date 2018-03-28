صور.. ناخبون يعلقون صور معتز مطر على خروف أمام لجنة بالدويقة

صور.. ناخبون يعلقون صور معتز مطر على خروف أمام لجنة بالدويقةالأربعاء، 28 مارس 2018 07:13 م
جانب من اليوم الثالث للانتخابات
كتب كريم صبحى
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علق ناخبون أمام إحدى اللجان بمنشأة ناصر صورة المذيع الإخوانى معتز مطر على خروف.
حرق صورة معتز مطر
وردد الناخبون أمام لجنة مدرسة أحمد عرابى بالدويقة هتافات "الخرفان فين المصريين أهم" مشيرين أن الانتخابات شهدت اقبالا كبيرا عكس ما تروجه جماعة الاخوان.
صورة معتز مطر على خروف
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .
مواطن يسخر من معتز مطر
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء
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