صور.. نائب رئيس الزمالك يسمح لإحدى المسنات بالإدلاء بصوتها خارج اللجنة







كتب أحمد توفيق

سمح المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك والذى يتولى الإشراف على إحدى اللجان بالانتخابات الرئاسية، لإحدى المسنات بالإدلاء بصوتها خارج اللجنة لعدم قدرتها على الحركة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الأول الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، وشهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



أحمد جلال إبراهيم مع المسنة



أحمد جلال إبراهيم مع المسنة