صور.. مسيرة للقومى المرأة بدمياط لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية







دمياط-معتز الشربينى

نظم المجلس القومى للمرأة بدمياط برئاسة كريمة البدرى، رئيس المجلس بدمياط، وبالتنسيق مع أحد الشركات العقارية كرنفالا بمنطقة الأعصر بمقر المجلس القومى للمرأة ضم مئات السيدات من مختلف أنحاء محافظة دمياط كما جابت سيارات أخرى شوارع المدينة مستخدمة مكبرات صوتية وأغانى وطنية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والنزول للتصويت. كما نظمت مديريات الصحة والتعليم والأوقاف بدمياط مسيرات مماثلة جابت عدد من الشوارع تحمل أعلام مصر وتحث المواطنين على المشاركة تحت شعار انزل شارك.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهي الاستحقاق الديمقراطي اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.