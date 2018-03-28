صور.. مسيرة بالسيارات بشارع جامعة الدول العربية للحث على التصويت بالانتخابات







كتبت أسماء زيدان

جابت قبل قليل، مجموعة من السيارات عدة شوارع بمنطقة المهندسين وفى مقدمتها شارع جامعة الدول العربية، دعما لاستكمال العملية الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية للأربع سنوات المقبلة.

وامتدت السيارات بشارع جامعة الدول لتلهب حماس المواطنين بتشغيل الأغانى الوطنية وفى مقدمتها أغنية "كمل مشوارك" للفنان حسين الجسمى لتشجيع الشعب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى آخر يوم من العملية الانتخابية والتي امتدت على مدار اليومين الماضيين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف





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