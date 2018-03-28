صور.. مسيرات بالسيارات والمزمار لحث أهالى دمياط على المشاركة بالانتخابات







دمياط - عبده عبد البارى

نظم مواطنون بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، مسيرات بالسيارات يتقدمها المزمار البلدى من أجل دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.

وانطلقت مسيرة السيارات من أمام مبنى محافظة دمياط، رافعين علم مصر، ومرددين هتافات تدعو للمشاركة فى الانتخابات، كما قام عازفوا المزمار بالعزف بشوارع وقرى مركز الزرقا، ابتهاجا بالإقبال على الانتخابات.

كما شهدت جميع قرى ومراكز دمياط، مسيرات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأخير.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.