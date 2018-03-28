صور.. مساعد رئيس الأركان ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان لجان انتخابات القصاصين







الإسماعيلية – جمال حراجى- محمد عوض- صبرى غانم

تفقد اللواء أركان حرب طيار أشرف الداودى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، وعددا من قيادات الشرطة والقوات المسلحة قوات تأمين مقار اللجان الانتخابية بمدينة أبوصوير ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير الانتخابات فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ثناء الجولة التفقدية للجان الانتخابات على انتظام العملية الانتخابية وتوافد عدد كبير من الناخبين على اللجان المختلفة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



























