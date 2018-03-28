صور.. مدير أمن الاسكندرية يتفقد محيط سقوط سقف طابقين بعقار

صور.. مدير أمن الاسكندرية يتفقد محيط سقوط سقف طابقين بعقارالأربعاء، 28 مارس 2018 03:18 م
مدير أمن الاسكندرية يتفقد محيط سقوط سقف طابقين
كتب محمود عبد الراضى
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تفقد اللواء مصطفي النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية محيط بلاغ سقوط سقف بالطابقين التاسع والثامن بالعقار رقم 16 فى شارع محمد وجيه أحمد من ميدان زويل فى منطقة باب شرق.
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