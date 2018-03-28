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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:22 م
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صور.. مدير أمن الاسكندرية يتفقد محيط سقوط سقف طابقين بعقار

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:18 م
صور.. مدير أمن الاسكندرية يتفقد محيط سقوط سقف طابقين بعقار مدير أمن الاسكندرية يتفقد محيط سقوط سقف طابقين





كتب محمود عبد الراضى
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تفقد اللواء مصطفي النمر مساعد  وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية محيط بلاغ سقوط سقف بالطابقين التاسع والثامن بالعقار  رقم 16 فى شارع محمد وجيه أحمد من ميدان زويل فى منطقة باب شرق.
 
انهيار عقار (1)
انهيار عقار

انهيار عقار (2)
انهيار عقار (2)

انهيار عقار (3)
انهيار عقار (3)

انهيار عقار (4)
انهيار عقار (4)

انهيار عقار (5)
انهيار عقار (5)

انهيار عقار (6)
انهيار عقار (6)

انهيار عقار (7)
انهيار عقار (7)

انهيار عقار (8)
انهيار عقار (8)

انهيار عقار (9)
انهيار عقار (9)

انهيار عقار (10)
انهيار عقار (10)

 


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