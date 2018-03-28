صور.. محمد بركات يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنته بمدينة نصر

صور.. محمد بركات يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنته بمدينة نصرالأربعاء، 28 مارس 2018 05:22 م
محمد بركات يشارك بالانتخابات الرئاسية
كتب محمد عراقى - لبنى عبد الله
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أدلى محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بصوته اليوم الأربعاء، فى لجنته الانتخابية بمدينة نصر، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الناخبين وقوات الأمن الذين قابلوه بالترحاب.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
محمد بركات
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