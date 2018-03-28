صور.. محافظ الغربية والنائب محمد بدراوى يتفقدان اللجان الانتخابية بالسنطة







الغربية - مصطفى عادل

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، والمحاسب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب وممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عددا من اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، حيث تفقدوا لجنة النصر الابتدائية بمدينة السنطة ولجنة الإعدادية بنات بالسنطة ولجنة مدرسة المنشاة الكبرى، وشهدت اللجان إقبالا كبيرا للناخبين.

وقال النائب محمد بدراوى عوض إن الأعداد التى ذهبت لصناديق الانتخابات ليست وليدة المصادفة بل هى نتاج للقاءات الجماهيرية التى عقدت فى الكثير من قرى السنطة، والتى اختتمت قبل أيام من الصمت الانتخابى بحضور الآلاف فى نادى السنطة الرياضى.

بينما قال اللواء أحمد ضيف صقر إنه يتوجه بالشكر لكل فرد فى السنطة على الاستجابة للنداء الوطنى بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية وأن مجهودات نائب مركز السنطة محمد بدراوى عوض ظهرت جليا فى نسب المشاركة، حيث إن الأعداد تعكس مدى ثقة المواطنين بقيادتهم الساسية والنيابية.

كما تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية إقبالا كبيرا من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى منتصف اليوم الأخير للانتخابات.

وتصدر الرجال والسيدات وكبار السن المشهد فى العملية الانتخابية، وحرصوا على التوافد بصورة كبيره على اللجان، واصطحب المواطنون ذويهم إلى اللجان، فى الوقت الذى تطوف فيه سيارات شوارع المحافظة لدعوه المواطنين للمشاركه فى الانتخابات، خاصه فى ظل عزوف الشباب المشاركه فى الانتخابات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية



محافظ الغربية والنائب محمد بدراوى



محافظ الغربية والنائب محمد بدراوى