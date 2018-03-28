صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان أبوصوير والقصاصين وفايد

الإسماعيلية – جمال حراجى- محمد عوض – صبرى غانم

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، عددا من اللجان الانتخابية بمراكز ومدن أبوصوير والقصاصين الجديدة وفايد فى اليوم الثالث لجولة الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، يرافقه اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى، وعدد من القيادات التنفيذية و قيادات الشرطة والقوات المسلحة وقوات تأمين مقار اللجان الانتخابية.

وتضمنت جولة محافظ الاسماعيلية ومساعد رئيس أركان القوات المسلحة ومرافقيهم من القيادات زيارة وتفقد لجنة الانتخابات الرئاسية بمدرسة الواصفية المحطة الإبتدائية بقرية الواصفية، ولجنة مدرسة المحسمة الجديدة الابتدائية التابعتين لمركز ومدينة أبوصوير، ثم لجنة الانتخابات بمدرسة الشهيد أحمد المنيسى الابتدائية ولجنة جمعية تنمية المجتمع بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة .

وفى سياق متصل تفقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه علاء رشاد رئيس مركز ومدينة فايد عددا من لجان الانتخابات بقطاع فايد والتى شملت لجان مدرسة أبو سلطان الإعدادية المشتركة بقرية أبو سلطان، ولجنة مدرسة فنارة المؤسسة بقرية فنارة، ثم لجان مدرستى الشهيد أحمد طه سند الإعدادية بنين والشهيد حسن ربيع لمدينة فايد .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الأثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجان عامة و210 مركزا انتخابيا.