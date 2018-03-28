صور.. كرنفال احتفالى بجامعة المنصورة لتحفيز المواطنين على المشاركة







الدقهلية - شريف الديب

احتشد المئات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة المنصورة بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة، اليوم الأربعاء، فى مسيرة انطلقت من داخل الحرم الجامعى مرورا بعدد من الشوارع إلى عدت لجان انتخابية، لحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم فى كرنفال احتفالى خلال ثالث أيام الانتخابات حاملين لافتات "انزل شارك خليك إيجابى" و"تحيا مصر".

تحركت المسيرة من بوابة الجلاء مرروا بشارع الجلاء وكلية الآداب حتى وصلت إلى مقار عدد من اللجان الانتخابية.

وتقدم المسيرة فرقة الجامعة الموسيقية التى عزفت عددا من المقطوعات الوطنية، بمشاركة طلاب اتحادات الكليات وعدد من الأساتذة والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب.

ودعا المشاركون فى المسيرة المواطنون للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

ويبلغ عدد من له حق التصويت فى محافظة الدقهلية 4 ملايين و59 ألفا و720 ناخبا بالانتخابات الرئاسية 2018، موزعين على 23 لجنة عامة، و792 مركزا انتخابيا، فى 983 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.



































