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صور.. عواصف ترابية بأسيوط والمنيا والوادى الجديد تعيق التصويت بالانتخابات

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:37 م
صور.. عواصف ترابية بأسيوط والمنيا والوادى الجديد تعيق التصويت بالانتخابات





كتب محمد عبد العظيم
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شهدت 3 محافظات بالصعيد وهى أسيوط والمنيا والوادى الجديد، حالة من الطقس السيئ، حيث انتشرت العواصف الترابية الشديدة، وهو الأمر الذى تسبب فى إعاقة عدد من المواطنين من النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 
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