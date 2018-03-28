صور.. عمال حقل بدر للبترول يشاركون فى الانتخابات الرئاسية







الشرقية - إيمان مهنى

واصل العاملون بحقل بدر 3 إحدى شركات البترول بالصحراء الغربية توجههم لمدينة العلمين، لليوم الثالث على التوالى، للإداء بأصواتهم فى انتخابات الئاسة بلجنة مدرسة العلمين، التى تبعد عن مقر عملهم عدة ساعات، حرصا منهم على تأديهم دورهم الوطنى.

وأكد المهندس الدكتور علاء البطل رئيس مجلس إدارة شركة بدر للبترول أنه والمهندس سمير سيزوستيريس مدير العمليات، ومدير موقع بدر3 المهندس عبد الوهاب المغاورى، مدير عام الخدمات المعاونه ناصر راشد مديرعام مساعد المهمات، إبراهيم حسن شجاع، أحمد نيازى مدير إدارة المهمات، و ما يقرب من 300 موظف وعامل بالشركة أدلوا بأصواتهم، فى مدينة العلمين.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



عمال حقل بدر للبترول بالصحراء الغربية



عمال حقل بدر للبترول بالصحراء الغربية



عمال حقل بدر للبترول بالصحراء الغربية