صور.. عبد الواحد السيد يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أدلى عبد الواحد السيد، رئيس نادى جنوب سيناء الرياضى، وحارس مرمى المنتخب ونادى الزمالك الأسبق، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأمل التجريبية بطور سيناء.

وقاد عبد الواحد، فريق كرة القدم والفريق الناشئين بمسيرة سيارات تجوب شوارع مدينة طور سيناء، لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية، شاركت فى المسيرة النائبة سارة صالح عضو البرلمان، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وللفيف المواطنين .

وقال عبد الواحد، إن الانتخابات فرصة حقيقية لكى يظهر الشعب المصرى عظمته أمام العالم، وأشار إلى أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال الإنجازات واستمرار مسيرة التنمية والعطاء خلال السنوات الأربع المقبلة، واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

ودعا عبد الواحد، جموع الشعب المصرى للمشاركة الفعالة بالانتخابات الرئاسية، وإظهار البلاد بما يليق بها من مكانة أمام العالم، واستكمال العرس الديمقراطى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالاً كثيفًا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



عبد الواحد السيد رئيس نادى جنوب سيناء الرياضى