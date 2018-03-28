صور.. طوابير أمام لجان الانتخابات بوسط سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت لجان مركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء إقبالا واسعا من الناخبين، من أبناء مدينتى "الحسنة، ونخل، والقرى التابعة" لها بوسط سيناء.

وقال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، إن الأهالى يواصلون القدوم من أماكن بعيدة للأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وشهدت اللجان حرص رموز مشايخ قبائل الترابين والأحيوات والحويطات والتياها والفوايدة والعزازامة، على حشد أبناء عشائرهم للتصويت، ووصل الناخبون بعضهم مترجلين وآخرون فى سيارت نصف نقل نقلتهم من قرى بعيدة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



توافد المواطنين على اللجان الانتخابية



توافد الناخبين أمام اللجان الانتخابية