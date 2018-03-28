video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طوابير أمام لجان الانتخابات بوسط سيناء

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:13 م
صور.. طوابير أمام لجان الانتخابات بوسط سيناء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بشمال سيناء





شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

شهدت لجان مركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء إقبالا واسعا من الناخبين، من أبناء مدينتى "الحسنة، ونخل، والقرى التابعة" لها بوسط سيناء.

 

وقال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، إن الأهالى يواصلون القدوم من أماكن بعيدة للأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

 

وشهدت اللجان حرص رموز مشايخ قبائل الترابين والأحيوات والحويطات والتياها والفوايدة والعزازامة، على حشد أبناء عشائرهم للتصويت، ووصل الناخبون بعضهم مترجلين وآخرون فى سيارت نصف نقل نقلتهم من قرى بعيدة.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية

 

توافد الناخبين أمام اللجان الانتخابية
توافد الناخبين أمام اللجان الانتخابية

 

طوابير للنخابين أمام اللجان بشمال سيناء
طوابير للنخابين أمام اللجان بشمال سيناء

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سيناوى عمره 105 أعوام يسابق الشباب للإدلاء بصوته فى الانتخابات

قائد الجيش الثانى الميدانى يتفقد اللجان الانتخابية بشمال سيناء

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة