صور.. طفلة ترتدى تيشرت علم مصر داخل لجنة انتخابية فى بنى سويف







بنى سويف : هانى فتحى

ارتدت الطفلة عائشة عبدالناصر، تيشرت مرسوم عليه علم جمهورية مصر العربية وحاملة علم مصر أثناء إدلاء والدها بصوتة الانتخابى داخل لجنة المعهد الدينى بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بنى سويف.

وقال والد الطفلة عبد الناصر عبد التواب مدير مدرسة الضبعة النووية الثانوية، إن طفلته طلبت منه تيشرت عليه علم مصر والذهاب معه إلى اللجنة الانتخابية ووضع أصابعها فى الحبر الفسفورى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.