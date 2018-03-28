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صور.. طفلة ترتدى تيشرت علم مصر داخل لجنة انتخابية فى بنى سويف

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:43 ص
صور.. طفلة ترتدى تيشرت علم مصر داخل لجنة انتخابية فى بنى سويف الطفلة ترتدى تيشرت علم مصر





بنى سويف : هانى فتحى
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ارتدت الطفلة عائشة عبدالناصر، تيشرت مرسوم عليه علم جمهورية مصر العربية وحاملة علم مصر أثناء إدلاء والدها بصوتة الانتخابى داخل لجنة المعهد الدينى بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بنى سويف.
 
وقال والد الطفلة عبد الناصر عبد التواب مدير مدرسة الضبعة النووية الثانوية، إن طفلته طلبت منه تيشرت عليه علم مصر والذهاب معه إلى اللجنة الانتخابية ووضع أصابعها فى الحبر الفسفورى.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

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