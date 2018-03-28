صور.. سيدات بولاق يطلقن الزغاريد أمام اللجان الانتخابية

كتبت ياسمين يحيى وعمرو جاب الله

عبرت نساء دائرة بولاق الدكرور عن فرحتهن بإطلاق الزغاريد أمام اللجان الانتخابية، وتحديدا لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية وحملن الأعلام المصرية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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