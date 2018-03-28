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صور.. سلسلة بشرية من طلاب دمياط لحث المواطنين على التصويت

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:00 م
صور.. سلسلة بشرية من طلاب دمياط لحث المواطنين على التصويت توافد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بدمياط للإدلاء بأصواتهم





دمياط - عبده عبد البارى
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نظم طلاب المدارس بمحافظة دمياط سلسلة بشرية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وذلك بالتزامن مع تزايد أعداد الناخبين بقرى ومراكز محافظة دمياط أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

 

وشهدت لجان قرى مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من الناخبين، وقامت طالبات وأطفال المدارس بعمل سلاسل بشرية لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

 

وأكد محمود المرسى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ أن أعداد الناخبين فى اليوم الثالث من الاستحقاق الانتخابى زادت بشكل كبير عن اليوم الأول والثانى من الانتخابات.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

                        

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