video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. زحام وتكدس للناخبين أمام لجنة سيف الدين بدمياط بسبب بطء العمل

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:49 م
صور.. زحام وتكدس للناخبين أمام لجنة سيف الدين بدمياط بسبب بطء العمل





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

شهد فناء مدرسة فهيمة سعيد بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط زحاما وتكدسا على أبواب اللجنة الانتخابية، ويحاول مجندو القوات المسلحة والشرطة تنظيم العملية الانتخابية وإدخال المواطنين فى مجموعات للإدلاء بأصواتهم.

 

من جانبه، قال المهندس وليد التمامى منسق الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمركز الزرقا ان العمل منتظم باللجنة ولكن العدد كبير.

 

وأكد التمامى أن هناك إقبالا كبيرا من الناخبين فى الساعات الأخيرة من الانتخابات وبخاصة بقرى كفر المياسرة وميت الخولى وسيف الدين والسرو.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سلسلة بشرية من طلاب دمياط لحث المواطنين على التصويت

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة