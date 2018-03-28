صور.. زحام وتكدس للناخبين أمام لجنة سيف الدين بدمياط بسبب بطء العمل







دمياط عبده عبد البارى

شهد فناء مدرسة فهيمة سعيد بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط زحاما وتكدسا على أبواب اللجنة الانتخابية، ويحاول مجندو القوات المسلحة والشرطة تنظيم العملية الانتخابية وإدخال المواطنين فى مجموعات للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، قال المهندس وليد التمامى منسق الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمركز الزرقا ان العمل منتظم باللجنة ولكن العدد كبير.

وأكد التمامى أن هناك إقبالا كبيرا من الناخبين فى الساعات الأخيرة من الانتخابات وبخاصة بقرى كفر المياسرة وميت الخولى وسيف الدين والسرو.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.