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صور.. زحام أمام مدرسة المبتديان الثانوية بالسيدة زينب للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:14 م
صور.. زحام أمام مدرسة المبتديان الثانوية بالسيدة زينب للمشاركة فى انتخابات الرئاسة





كتب رمضان حسن ..تصوير محمد فوزي
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شهدت مدرسة المبتديان الثانوية بالسيدة زينب زحام وتكدس من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث حضر الرجال من كبار السن بجانب السيدات للتعبير عن آرائهم.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

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