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صور...زحام أمام لجان الأنتخابات قبل ساعات من غلق التصويت و تكدس مرورى بقنا

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:52 م
صور...زحام أمام لجان الأنتخابات قبل ساعات من غلق التصويت و تكدس مرورى بقنا





قنا - وائل محمد
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شهدت لجنة المعهد الدينى الأزهرى بقنا، أقبالآ حاشد قبل ساعات من غلق اللجان الأنتخابية فى موعدها، واحتشد السيدات والفتيات أمام لجنة رقم 13 ، 14 للتصويت.
 
وأضطرت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لنشر مجندين لتنظيم عملية الدخول بعد حالة الزحام التى تسببت فى توقف حركة المرور بالكامل.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 

 


 


 


 


 

 


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