صور.. رهبان دير الشايب بشمال الأقصر يصوتون بلجان منشأة العمارى

الأقصر – أحمد مرعى

قام رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بطريق مطار الأقصر الدولى، اليوم، الأربعاء، بالمشاركة فى التصويت خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، للتأكيد على دعم الوطن وخروج أبنائه وقيادات جميع المؤسسات المختلفة للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.