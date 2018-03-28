صور.. رئيس لجنة انتخابية بالزمالك يدلى بصوته بمقر اللجنة مع الأعضاء







كتب مدحت وهبة

أدلى المستشار أحمد عبد الحميد رئيس اللجنة الانتخابية رقم 3 بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك بصوته الانتخابى بمقر اللجنة، وكذلك أعضاء اللجنة والبالغ عددهم 7 أعضاء.

وقال المستشار أحمد عبد الحميد، إنه نظرا لتعذر إدلاء أعضاء اللجنة بأصواتهم فى مقراتهم الانتخابية، حيث يعملون داخل اللجنة حتى الساعة التاسعة مساء طوال أيام الانتخابات فقاموا بالإدلاء بأصواتهم فى كشف بأسمائهم.

وأضاف المستشار أحمد عبد الحميد، أن تسهيل عملية إدلاء الموظفين داخل مقر اللجان الذين يعملون بها جاء بقرار من الهيئة الوطنية الانتخابات وذلك لجميع اللجان على مستوى الجمهورية ويتم التصويت فى كشوف خاصة بهم نظرا لتعذر إدلائهم باصواتهم فى مقراتهم الانتخابية لأنهم يعملون داخل اللجان حتى الساعة 9 مساء طوال ايام الانتخابات وبالتالى ليستطيعون الإدلاء باصواتهم فى مقراتهم الانتخابية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيامالتصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبايعاونهم 110 آلاف موظف.



رئيس اللجنة الانتخابية بالزمالك